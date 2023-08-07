* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 7 августа, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск в России, сообщило 7 августа Министерство внутренних дел.

Dmytro Stakhovskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press Янина Соколова

В базе МВД отмечается, что журналистку разыскивают по статье Уголовного кодекса России, при этом не уточняется, по какой именно.

5 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями Соколовой, прозвучавшими в эфире телеканала NTA.

Соколова на украинском телевидении призвала к убийству русских людей и открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа.