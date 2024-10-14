Москва, 14 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба обязала оператора мобильной связи ПАО «МТС» перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее служба признала компанию нарушившей «Закон о защите конкуренции». В апреле и мае оператор в среднем на 8% повысил цены на услуги для 30 млн клиентов. В ФАС установили, что повышение не было экономически обоснованными и ущемляло интересы абонентов.

«Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения», — отмечается в сообщении.

В ФАС считают, что эта мера соразмерна нарушению и будет способствовать предотвращению таких незаконных действий других операторов связи.

Ранее ИА Регнум передавало, что в начале октября ФАС потребовала от МТС снизить тарифы на мобильную связь, которые были повышены необоснованно. Речь идёт о повышении в апреле и мае тарифов в среднем на 8% у 30 млн абонентов.

В сентябре 2023 года ФАС потребовала от четырёх операторов — МТС, «Мегафона», «ВымпелКома» и «Теле2» — отказаться взимать плату за раздачу мобильного интернет-трафика. В МТС заявили, что в этом случае компании придётся поднять цены на все тарифы. 22 мая в отношении МТС было возбуждено антимонопольное дело из-за повышения тарифов в среднем на 8%.