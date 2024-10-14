Москва, 14 октября, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Ремонтная рота группировки войск «Центр» восстановила трофейный американский бронетранспортёр MaxxPro. Как рассказал ТАСС командир роты Владимир, машина готова «встать в строй» на стороне ВС РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

Как пояснил военный, машину захватили на авдеевском направлении. Она была подорвана на мине, не на ходу. Около месяца ушло на её восстановление, использовались российские запчасти.

«Техника восстановлена и готова для передачи в подразделения для выполнения боевых задач», — заверил командир.

По его словам, трофейный бронетранспортер является аналогом российской разведывательной машины. При этом есть ряд технических различий, в том числе в трансмиссии, тормозной системе, подвеске и бронировании. Изучение машины позволило получить некоторый полезный технический опыт.

MaxxPro был принят на вооружение США в 2007 году для срочного перевооружения войск в Ираке.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ потеряли в июле за один день до 290 человек и боевую машину пехоты (БМП) MaxxPro.

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России подбили и захватили в Курской области MaxxPro 30 августа. Бронемашина принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.