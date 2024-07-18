Москва, 18 июля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 290 человек и боевую машину пехоты (БМП) MaxxPro в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», сообщил 18 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) The U. S. Army Sgt. Michael J. MacLeod

По его словам, российские бойцы в зоне ответственности группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Бои шли в районах населённых пунктов Торецк, Новожеланное и Весёлое Донецкой Народной Республики.

Также, добавил Конашенков, военные ВС России отразили семь контратак подразделений 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад ВСУ.

Официальный представитель российского военного ведомства уточнил, что потери противника составили до 290 военнослужащих, американская боевая машина пехоты MaxxPro, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, согласно сводке Минобороны России, ВСУ потеряли за сутки 325 военных и боевую машину пехоты Bredley. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук информировал, что российские бойцы также уничтожили украинский бронетранспортёр М113 производства США. Бои шли в районах населённых пунктов Новосёловка, Дружба и Розовка в ДНР.

Кроме того, стало известно, что российские военные в Новосёловке Первой в ДНР, в зоне ответственности группировки «Центр», впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных.