Курск, 30 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России захватили в Курской области бронетранспортёр MaxxPro, произведённый в США, сообщает 30 августа «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

Кадр из видео: РИА Новости Подбитый американский БТР MaxxPro в Курской области

«Восемьсот десятая бригада морской пехоты Черноморского флота в Курской области подбила и захватила американскую бронемашину MaxxPro», — сказал собеседник агентства.

По его словам, бронемашина принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 29 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7450 человек.

26 августа военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские спецназовцы угнали американский бронеавтомобиль MRAP у украинских бойцов.