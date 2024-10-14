Штат Северная Каролина, США, 14 октября, 2024, 06:30 — ИА Регнум. В американском штате Северная Каролина сотрудники федеральных служб экстренного реагирования, которых задействовали в пострадавших от урагана «Хелен» районах, прекратили работы и уехали из-за предупреждений об угрозе «вооружённых ополченцев». Об этом 13 октября написала газета The Washington Post (WP).

Jeff Roberson/AP/TASS

Лесная служба США, помогающая в восстановлении местности Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, направила 12 октября срочное сообщение об обнаружении «двух грузовиков вооружённых ополченцев», которые якобы охотились на сотрудников федерального ведомства. Спасателям посоветовали незамедлительно эвакуироваться из района работы. На свои места они вернулись только к полудню 13 октября.

Ранее спасатели уже сталкивались в зоне ликвидации последствий урагана с антисемитизмом и проявлениями вражды в связи с теориями заговора. Поводом к таким выступлениям были посты в соцсети Х, в которых чиновников еврейского происхождения обвиняли в организации катастроф, мародёрстве и попытках помешать восстановлению территорий.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 5 октября жертвами урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточную часть США, стали 227 человек. Стихия принесла с собой сильные ветры, ливневые дожди и разрушительные наводнения. Портал poweroutage. us отмечал, что без электроэнергии осталось около миллиона человек. В штатах Северная и Южная Каролина около 90% домохозяйств лишились света. Местный оператор Duke Energy заявил, что энергетическую инфраструктуру и линии электропередач буквально смыло в результате наводнений, вызванных ливнями. Из-за отсутствия энергии отключились водные станции и водоочистные сооружения, из-за чего без водоснабжения остались десятки тысяч семей. Кроме того, пострадали системы связи и транспортная инфраструктура. Разрушены мосты, подтоплены автотрассы, в связи с этим была затруднена доставка питьевой воды и продовольствия в пострадавшие районы.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас указал, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.