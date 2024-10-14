Москва, 14 октября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на использование животных в цирках. Инициативу в феврале внесли лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков. По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными.

Circus.ru Большой Московский государственный цирк

По мнению депутатов, цирковые животные должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что проблема поднята правильная, но решать её нужно по-другому, последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков, с тем чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали, передаёт «РИА Новости».

Бурматов пояснил, что в случае принятия проекта может наступить коллапс — реабилитационные центры «забиты под завязку», в них содержатся животные, переданные из контактных зоопарков, пострадавшие от браконьеров, конфискованные.

«У них огромный наплыв животных. Какой реабилитационный центр примет слонов и тигров?» — отметил депутат.

Владимир Бурматов подчеркнул, что цирки сделали лицензированным видом деятельности, они должны соответствовать огромному количеству требований, а также постоянно проходить проверки надзорных ведомств, поэтому лицензии можно легко лишиться.

Как сообщало ИА Регнум, медведица напала на дрессировщика — заслуженного артиста Олега Красова — во время представления в цирке города Обнинска. Один из зрителей рассказал, что это произошло, когда дрессировщик начал ставить животное на колесо. Медведицу оттащили от дрессировщика. Из зрителей никто не пострадал.