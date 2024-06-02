Обнинск, Калужская область, 2 июня, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Медведица напала на дрессировщика — заслуженного артиста Олега Красова во время представления в цирке города Обнинска в Калужской области, сообщил 2 июня РЕН ТВ.

Кадр из видео

Один из зрителей рассказал, что это произошло, когда дрессировщик начал ставить животное на колесо.

«Сначала животное ехало на колесе, но потом упало. Потом, может, от злости или духоты, [медведь] напал на дрессировщика. Дети испугались, зрители из первых рядов начали убегать», — сообщи очевидец.

Медведицу оттащили от дрессировщика. Из зрителей никто не пострадал.

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Инцидент с медведицей Джемой произошёл в «Цирке Счастья», сообщил телеканал kaluga24. tv. Красов не пострадал. Представители цирка заявили, что Джема не нападала на дрессировщика, а играла с ним.

«Она по инерции сдвинулась и побежала к нему. Это нормально. Это вообще нормально. Это всегда её действия. Она же не побежала к зрителям», — заявили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля во время учений королевской гвардии в Лондоне лошади сбросили наездников и разбежались. Одна из беглянок врезалась на ходу в туристический автобус, разбив стекло. Сброшенный лошадью гвардеец пострадал, также получили травмы четыре человека, находившиеся в автобусе.

В мае в Комсомольске-на-Амуре поймали нападавшую на местных жителей агрессивную обезьяну. Сбежавшее животное укусило двух человек, в результате одной из пострадавших пришлось зашивать руку. Пойманную мартышку отправили в питомник.