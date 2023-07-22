Луга , Ленинградская область, 22 июля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону на своём сайте.

ТАСС

«По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, деревянный пешеходный мост обрушился 22 июля в городе Луге. Там проходил исторический праздник-фестиваль «Ольгины берега», маршруты которого включают в себя в том числе набережную, где находится обрушившийся мост.

В результате ЧП погиб один и пострадали трое человек.