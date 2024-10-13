Париж, 13 октября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал западным политикам на происходящее в их собственных странах и тем самым нанёс по НАТО сокрушительный удар. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 13 октября прокомментировал публикацию в Telegram-канале Медведева.

Global Look Press/Barbara Neyman/Keystone Press Agency Флориан Филиппо

Западу не хватает денег, чтобы устранить последствия урагана «Милтон» в США, помочь французским аграриям и возродить немецкую промышленность, отметил Медведев. Зато у них есть деньги на «содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе» и на новое оружие для истребления славян.

«Медведев только что разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду», — написал Филиппо в соцсети X.

Французский политик призвал больше не снабжать оружием киевский режим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Филиппо прокомментировал намерение Североатлантического альянса увеличить число боеспособных бригад. По словам политика, эти безумные планы — в приоритете у нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, при этом Францию пытаются втянуть в постоянный вооружённый конфликт.