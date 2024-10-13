Подольск, Московская область, 13 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В Подольске женщина напоила уксусной кислотой своего двухлетнего сына, после чего попыталась совершить суицид. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает 13 октября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным следствия, 12 октября гражданка Таджикистана дала мальчику детскую бутылочку, заранее перелив туда пищевую уксусную кислоту. Это произошло возле дома по улице Большой Серпуховской.

«Преступными действиями женщины ребёнку причинены химические ожоги горла, пищевода и желудка, наступило отравление уксусной кислотой», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напоив ребёнка кислотой, женщина пыталась покончить с собой. Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Мотив совершенного преступления устанавливается, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении блогера Сергея Косенко, который бросал двухмесячного сына в сугроб и снимал это на видео. Помимо ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию блогеру инкриминируют покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.