Торецк, ДНР, 13 октября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. После полного освобождения города Дзержинска российские войска смогут двигаться на север ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин 13 октября в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он сообщил, что посетил Дзержинск (украинское название — Торецк), бои за который идут несколько месяцев, пообщался с военными и оценил ситуацию в городе. По его словам, часть объектов инфраструктуры, в том числе здание городской администрации, не подлежат восстановлению.

«Ещё идут бои в городской черте, противник осознаёт, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики», — написал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что во время поездки пообщался с военнослужащими «на все темы» и вручил отличившимся памятные наручные часы. Полное освобождение Дзержинска не за горами, заверил он.

Ночью Пушилин сообщил, что прибыл в Дзержинск, где командир батальона с позывным Остап «продвигается с бойцами и днём, и ночью».

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в российских силовых структурах заявили, что украинское командование приступило к выводу подразделений из Дзержинска, где обстановка для ВСУ «весьма плачевная».