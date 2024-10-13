Уфа, 13 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Двух человек, пострадавших при хлопке бытового газа в Уфе, направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили журналистам 13 октября в пресс-службе минздрава Башкирии.

МЧС России

После произошедшего в республиканский ожоговый центр доставили 66-летнего мужчину. По итогам осмотра врачи заключили, что необходимости в госпитализации нет.

«Ещё одну пострадавшую доставили в больницу. После осмотра её также отпустили на амбулаторное лечение», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, утром в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина в Уфе произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. Пострадали пожилой мужчина и 31-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги.

Из подъезда эвакуировали 20 человек. Пожар потушили на площади 25 квадратных метров. Для жильцов развернули пункты временного размещения, информировали в МЧС.