Краснодар, 13 октября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Бизнесмен Александр Ярчук, бывший гендиректор краснодарской компании «Гравитон», был включён в так называемый «список Титова» пять лет назад. Однако он до сих пор не может вернуться в Россию из-за многочисленных исков со стороны делового партнёра. Напомним, «списком Титова» принято называть составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым перечень российских предпринимателей, желающих вернуться на родину лично и вернуть в Россию активы при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу по требованию налоговых или прочих государственных органов.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Как сообщает «Газета.ru», почти все многочисленные проверки, инициированные в отношении Ярчука прокуратурой Краснодарского края, закончились отказом в возбуждении уголовного дела. Лишь одно дело было возбуждено и доведено до Прикубанского районного суда города Краснодара. Суд обвинил бизнесмена в использовании поддельных документов и мошеннических схем с целью вывести из «Гравитона» деньги через подконтрольные компании.

Летом текущего года, отмечает издание, суд признал Ярчука виновным в злоупотреблениях полномочиями с тяжкими последствиями и обязал выплатить «Гравитону» 5,7 млрд рублей нанесенного преступлением ущерба. Иск к бизнесмену выдвинул его бывший деловой партнер Ризван Солтанов. На все имущество Ярчука было наложено взыскание в пользу Солтанова. Как сообщает «Газета.ru», адвокаты Ярчука не согласны с приговором и указывают на неполноту предварительного следствия, допущенные нарушения и противоречия в доказательствах. «Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия надзирающим прокурором неоднократно вносилось требование об устранении нарушений федерального законодательства, в котором указывалось на необоснованное уголовное преследование Ярчука, обвинительное заключение по делу было утверждено», — утверждают они.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По мнению защиты, суд проигнорировал тот факт, что на момент возбуждения уголовного дела в отношении Ярчука имелось неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Ярчука состава преступления. Судом было установлено, что Ярчуком не подписан ни один договор, он не участвовал в подготовке договоров и не имеет никакого отношения к компаниям, на которые были перечислены денежные средства, подчеркивали адвокаты. Все договоры подписаны самим Солтановым. При этом, заявила защита, судья проигнорировал решение Верховного суда об отказе во взыскании с Ярчука 5,7 млрд рублей, фактически указав на непричастность Ярчука к причинению ущерба.

Чтобы защитить свои права и интересы, Ярчук обратился к депутатам и членам Совета Федерации. Как сообщает «Газета.ru», ознакомившись с его делом, сенаторы Андрей Клишас и Юрий Валяев направили обращения главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. В своем обращении они просят взять на контроль вопросы расследования уголовных дел в отношении краснодарского бизнесмена. По мнению экспертов, то, что внимание к делу Ярчука переходит в Москву, открывает перспективы более глубокого расследования.