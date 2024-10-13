Эвакуированных после обрушения в психдиспансере перевели в другие корпуса
После обрушения в психдиспансере более 200 человек разместили в других корпусах
Кореновск, Краснодарский край, 13 октября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Более 200 человек, эвакуированных из психоневрологического диспансера в Кореновском районе Кубани после обрушения перекрытия, разместили в других корпусах учреждения. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В ПВР (пунктах временного размещения. ― Прим. ред.) нет необходимости, эвакуированных разместили в других корпусах учреждения», ― говорится в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что всего эвакуировали 206 человек.
Как сообщало ИА Регнум, в Кореновске Краснодарского края ночью 13 октября произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера.
По информации спасателей, в психоневрологическом диспансере два этажа. Обрушение произошло на площади около 100 кв. м. Причины произошедшего пока неизвестны.
Под завалом обнаружено тело медсестры, её личность устанавливается.