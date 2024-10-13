Кореновск, Краснодарский край, 13 октября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Более 200 человек, эвакуированных из психоневрологического диспансера в Кореновском районе Кубани после обрушения перекрытия, разместили в других корпусах учреждения. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Прокуратура Краснодарского края

«В ПВР (пунктах временного размещения. ― Прим. ред.) нет необходимости, эвакуированных разместили в других корпусах учреждения», ― говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что всего эвакуировали 206 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Кореновске Краснодарского края ночью 13 октября произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера.

По информации спасателей, в психоневрологическом диспансере два этажа. Обрушение произошло на площади около 100 кв. м. Причины произошедшего пока неизвестны.

Под завалом обнаружено тело медсестры, её личность устанавливается.