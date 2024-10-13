Кореновск, Краснодарский край, 13 октября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. В Кореновске Краснодарского края ночью 13 октября произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

По информации спасателей, в психоневрологическом диспансере два этажа. Обрушение произошло на площади около 100 кв. метров. Причина обрушения устанавливается.

Под завалом обнаружено тело медсестры, её личность устанавливается.

Всего было эвакуировано 206 человек.

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