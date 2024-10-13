Будапешт, 13 октября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Американцы должны оценивать последствия визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания, состоявшийся незадолго до выборов президента США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ukrainian Presidency/ABACA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне

«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то ещё», — сказал Сийярто в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос о том, как повлиял визит Зеленского на колеблющийся штат.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтоне 22 сентября, когда прибыл в США с визитом. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал эту поездку вмешательством в президентские выборы и потребовал, чтобы украинский посол за её организацию был уволен.