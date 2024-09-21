Вашингтон, 22 сентября, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский начнёт свой визит в Соединённые Штаты Америки, который продлится до конца следующей недели, с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Об этом 21 сентября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В воскресенье Зеленский посетит завод боеприпасов в Пенсильвании, который производит критически необходимое его стране вооружение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод в Скрэнтоне является одним из немногих в стране предприятием, продолжающим производство снарядов калибра 155 миллиметров для ствольной артиллерии.

Также в течение следующей недели ожидается выступление главы киевского режима на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, после которого тот отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Отдельная встреча может состояться и с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не готовы объявить о возможной встрече Байдена с Зеленским. Трамп в беседе с журналистом Reuters допустил возможность личной встречи с главой киевского режима, но не уточнил подробностей.

21 сентября Зеленский подтвердил, что Соединённые Штаты и Великобритания пока не давали разрешение на нанесение ударов вглубь территории России западным дальнобойным оружием. По его словам, западные союзники киевского режима не идут не такой шаг, поскольку опасаются эскалации конфликта. По данным The Economist, визит главы киевского режима в США станет его последней попыткой убедить Вашингтон перед тем, как Байден покинет пост президента страны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подменой понятий заявления о призывах Киева разрешить ему бить западным высокоточным оружием вглубь территорий РФ. По его словам, речь идёт о том, вступят ли страны НАТО в прямой конфликт с Россией.