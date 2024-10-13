Якутия, 13 октября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Совершивший аварийную посадку в Олёкминском районе Якутии самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус» перевозил геофизиков. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

Восточная межрегиональная СУТ СК России

Отмечается, что учёные производили аэрофотосъёмку, когда у воздушного судна, вероятно, заглох двигатель. Самолёт упал на подлёте к аэродрому.

Предварительно, на борту находились два геофизика, один из которых погиб, и три члена экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 октября в полутора километрах от города Олёкминска в Якутии экстренно приземлился самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус». На борту воздушного судна находились пять человек: два пассажира и три члена экипажа. В результате аварии погиб один пассажир. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала предварительную причину происшествия. Скорее всего, к аварийной посадке Ан-3 могла привести потеря тяги двигателя.

По факту аварийной посадки Ан-3 возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.