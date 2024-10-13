Киев, 13 октября, 2024, 05:25 — ИА Регнум. На Украине ночью 13 октября взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей.

Подробной информации о прогремевших в Киеве взрывах нет. Комментарии местных властей об инциденте и возможных поврежденных объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 октября взрывы гремели в Киеве. Горожане слышали несколько хлопков. Сигнал воздушной тревоги в столице Украины звучал с 03:16 мск.

В эту же ночь взрывы прогремели в Киевской области и в Черкасской. Первые оповещения о них поступили в 02:55 мск. Через полчаса прозвучали повторные взрывы.

ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, регулярно подчёркивают в Кремле.