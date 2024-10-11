Киев, 11 октября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Взрывы в ночь на 11 октября прозвучали в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве слышны звуки нескольких взрывов», — написано в Telegram-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал с 03:16 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 октября взрывы прогремели в Киевской области и в Черкасской. Первые оповещения о них поступили в 02:55 мск. Через полчаса прозвучали повторные взрывы.

В ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. Ранее, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, регулярно подчёркивают в Кремле.