Киев, 11 октября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Ночью 11 октября взрывы прогремели в двух украинских областях. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Вышгород (Киевская область) — взрывы», — проинформировали журналисты в 03:30 мск.

До этого взрывы слышали в Черкасской области. Первые оповещения о них поступили в 02:55 мск. Через полчаса прозвучали повторные взрывы.

Местные власти информацию не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 октября взрывы раздавались в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. В регионе с 06:53 мск звучал сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. Ранее, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, регулярно подчёркивают в Кремле.