Курск, 13 октября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Почти 60 дней двое российских бойцов находились в окружении боевиков ВСУ и сумели пробраться к позициям сослуживцев. Об этом 12 октября сообщил замначальника главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались всё время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже своё табельное оружие», — отметил офицер в Telegram-канале.

Алаудинов уточнил, что речь идёт о командире взвода 37-й мотострелковой бригады Курбане Абдурахманове и 19-летнем солдата Алексее Сибирякове. По словам командира спецназа «Ахмат», 7 августа на опорном пункте в районе села Заолешенка в Курской области Абдурахманова ранили в ногу, Сибиряков не бросил командира, остался ему помогать.

Алаудинов назвал военнослужащих настоящими героями.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Алаудинов рассказал о спасении почти 20 бойцов в Суджанском районе Курской области в момент нападения укронацистов. Командир взвода вывел ребят, но сам погиб, сражаясь с боевиками ВСУ. Все срочники остались живы, а героический поступок погибшего командира должен быть примером для всех, подчеркнул генерал.

В сентябре освободили российских военных, которые находились в окружении ВСУ в Курской области более месяца, утверждал Апти Алаудинов. По его словам, большую часть из них уже отправили в госпитали Москвы и других регионов.