Курск, 24 сентября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Российских военных, которые находились в окружении Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области более месяца, освободили. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости/Евгений Биятов

Командир пояснил, что какое-то время не мог озвучить информацию о выводе российских бойцов из окружения, доступа к ним не было.

«Если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке», — написал Алаудинов в своём Telegram-канале.

Алаудинов также добавил, что к этому моменту большую часть российских военных уже отправили в госпитали Москвы и других регионов.

По данным Минобороны на 23 сентября, ВСУ потеряли за сутки более 340 военных на курском направлении. ВС России ликвидировали танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей противника.

Украинские войска за сутки потеряли до 1795 военных в зоне проведения спецоперации.