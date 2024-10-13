Будапешт, 13 октября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

Глава венгерского МИД заверил, что ему неизвестно о попытке покушения на Орбана, при этом ему хорошо известно, что на власти Венгрии идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане.

«Атаки идут на премьер-министра, на правительство, на страну. По поводу попытки убийства у меня нет информации», — цитирует Сийярто «РИА Новости».

Министр пояснил, что Брюссель из-за позиции Венгрии по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды не спешит расставаться с десятками миллиардов евро, причитающихся Будапешту.

Как сообщало ИА Регнум, на Виктора Орбана готовили покушение из-за его позиции по украинскому конфликту, заявил 9 октября зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин.

Вулин отметил прямую связь этого потенциального покушения с нападениями на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Речь идёт о политиках, неугодных западному мейнстриму, пояснил зампред правительства Сербии.