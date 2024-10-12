Ереван, 13 октября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Жители Армении вполне могут отказаться от пшеницы в пользу риса, чтобы избежать зависимости от стратегического продукта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян на конференции, посвященной транспортно-энергетическому проекту «Перекресток мира» 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армен Григорян

По мнению Григоряна, безопасность Армении, в том числе, зависит от стратегических товаров, которые «могут меняться». Чиновник обратился к соотечественникам с призывом быть «более гибкими». В частности, он предложил поменять в рационе пшеницу на рис, чтобы тот стал стратегическим товаром.

«Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», — пояснил Григорян.

Основным поставщиком пшеницы в Армению является Россия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен разрывать экономические связи с Россией или ЕАЭС. В то же время он сообщил о желании властей Армении «диверсифицировать» экономические отношения с помощью сотрудничества с Евросоюзом и США. Также в сентябре стало известно, что Пашинян будет лично представлять Армению на октябрьском саммите БРИКС+ в Казани.

Армения с 1991 года находилась в сильной зависимости от России, и это было стратегической ошибкой Еревана, заявил 2 марта Армен Григорян. Система безопасности Армении «не работала» ни в двустороннем порядке, ни в рамках ОДКБ, сказал Григорян. Теперь Ереван ищет «альтернативу» для обеспечения своей безопасности, а также работает над внешнеэкономической диверсификацией, добавил он.