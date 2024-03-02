Ереван, 2 марта, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Армения с 1991 года находилась в сильной зависимости от России, и это было стратегической ошибкой Еревана, заявил 2 марта секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян.

Александр Гальперин / РИА Новости

Как только РФ «приняла решение» не помогать Армении, система безопасности страны рухнула, отметил Григорян, не уточнив, о каком решении он говорит.

«То, что мы с 1991 года по всем направлениям зависели от России, было нашей большой стратегической ошибкой. И когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», — заявил секретарь совбеза Армении в интервью Общественному телевидению страны.

Система безопасности Армении «не работала» ни в двустороннем порядке, ни в рамках ОДКБ, сказал также Григорян. Теперь Ереван ищет «альтернативу» для обеспечения своей безопасности, а также работает над внешнеэкономической диверсификацией, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, после перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана осенью 2023 года целый ряд политиков Армении обвинили Россию в отсутствии помощи. Но от Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя об этом Москву, напоминал президент России Владимир Путин.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ, поскольку данный договор якобы «не был выполнен» в отношении Армении. 27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян в свою очередь потребовал прекратить работу сотрудников пограничной службы ФСБ России в международном аэропорту Еревана.

Россия неоднократно предлагала разместить миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе, но армянские власти не воспользовались этой возможностью, отмечал в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Многие в Армении разочарованы ОДКБ, поскольку связывали с ним ожидания по защите от притязаний Азербайджана на Карабах, а нынешние армянские власти стараются использовать эти настроения, поскольку взяли курс на встраивание в западные международные институты, ведущие антироссийскую политику, объяснял эксперт.