Киев, 12 октября, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России предприняли попытки оттеснить позиции украинских войск на курском направлении. Об этом 12 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Курская область, ВСУ

«Относительно курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определённые рубежи», — сообщил он в Telegram-канале.

Также Зеленский признал сложные условия для ВСУ на донецком и запорожском направлениях линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 12 октября потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области (с 6 августа) превысили 22 300 человек, отметили в Минобороны России. Также противник лишился 150 танков, 71 боевой машины пехоты, 98 бронетранспортёров, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девяти HIMARS и шести MLRS производства США, и иной техники.

Ежедневно украинские войска теряют очень серьёзные участки на линии боевого соприкосновения. На курском направлении противник впал в панику, заявил 10 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.