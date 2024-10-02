Москва, 2 октября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Минобороны России предложило внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота. Об этом говорится в проекте указа ведомства, опубликованном в среду, 2 октября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

РИА Новости/Виталий Аньков

В частности, предлагается вернуть выдачу пилоток чёрного цвета с кантами белого цвета для офицеров, мичманов и прапорщиков, которая была прекращена в 2022 году.

Согласно предложенным изменениям в президентский указ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия», у высших офицеров должны появиться парадно-выходные тужурки чёрного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Минобороны России объявило о разработке новой формы одежды для военнослужащих, которую создавали с учётом пожеланий участников спецоперации. Изменения затронули качество тканей, швов и утеплителей.

Новое обмундирование включило комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы. В частности, в полевую форму добавили облегчённые специальные ботинки, летние и демисезонные ботинки, утеплённые резиновые сапоги.

20 мая ведомство обнародовало информацию, что подразделения Воздушно-десантных войск России получили всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения (ВКПО 3.0). Как рассказал боец с позывным Тихий, эта форма позволяет обеспечивать терморегуляцию в любых погодных условиях, а также имеет дополнительную защиту на коленях и локтях.