Москва, 12 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Североатлантический циклон «Хельма» сформирует на следующей неделе в Москве ветреную и пасмурную погоду с дождём и мокрым снегом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

«Он («Хельма». — Прим. ред.) сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°, а это уже климатическая норма первых дней ноября», — написал синоптик.

Согласно прогнозу Леуса, во вторник и среду в Москве потеплеет до 6-8 градусов. Будет сохраняться облачная погода с ветром и кратковременными дождями. Из-за низких температур в ночные часы (+1…+4 градуса в Москве и -1…-2 в Московской области) ожидается гололедица. Во второй половине недели температура может упасть ниже нуля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мокрый снег в столице 15–16 октября прогнозировал метеоролог Евгений Тишковец. По его прогнозу, в понедельник, 14 октября, ожидается температура от 3 до 8 градусов, во вторник и среду пройдут дожди, возможно, с мокрым снегом.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зимой в Москве ожидается переменчивая погода с гололедицей и морозами до 25 градусов в январе и феврале. По словам Вильфанда, москвичам не стоит ожидать тёплой зимы.