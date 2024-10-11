Москва, 11 октября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. В Москве 15–16 октября может пройти первая «репетиция зимы», есть вероятность, что к ливням кое-где добавится мокрый снег, заявил синоптик Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Андрей Никитин ИА REGNUM

«Следующая неделя стартует с наступления настоящей осени по всем фронтам. В понедельник зарядят дожди, и похолодает — ночью до +1…+6, днём +3…+8. Во вторник и среду может пройти первая репетиция зимы — есть вероятность того, что к ливням кое-где начнет примешиваться мокрый снег. По ночам до 0…+5, в дневные часы +3…+8», — отметил он в посте.

Метеоролог уточнил, что обычно устойчивый снежный покров в несколько сантиметров ложится на московские улицы лишь в конце ноября, однако, с учётом ожидаемого тёплого ноября, сроки могут сдвинуться вообще на декабрь.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал, что обрушившийся на восточное побережье США ураган «Милтон» дойдёт и до территории России. Однако, по его словам, опасаться непогоды россиянам не стоит. Ураган, жертвами которого в США стали уже 15 человек, доберётся до российской территории очень ослабленным и принесёт с собой лишь небольшие осадки.