Москва, 12 октября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Абитуриенты, имеющие право поступить в вузы в рамках отдельной квоты, в том числе участники спецоперации и их дети, смогут сдавать внутренние вступительные экзамены, сказано в соответствующем проекте приказа Минобрнауки России на портале проектов нормативных правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Предоставление лицам, имеющим право на приём на места в пределах отдельной квоты, права сдавать внутренние вступительные испытания вне зависимости от того, поступают ли они на отдельную квоту», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается, что право поступления по отдельной квоте есть также у Героев России и граждан, которые были награждены тремя орденами Мужества, в том числе во время спецоперации. По такому же принципу поступают военные и сотрудники силовых ведомств, которые были участниками СВО или боевых действий на территории других государств, и их дети.

Также, согласно проекту, списки подавших документы на поступления в вузы формируются с указанием баллов. Списки направивших документы и конкурсные списки будут публиковаться на портале «Госуслуг».

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобрнауки РФ предложило осуществлять приём на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов в том числе через «Госуслуги».