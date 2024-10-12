Москва, 12 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Минобрнауки РФ предложило осуществлять приём на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов в том числе через «Госуслуги», следует из пояснительной записки к соответствующему проекту.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«С 2025/2026 учебного года приём на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сказано в документе.

В проекте уточняется, что абитуриенты также могут подать документы лично в вуз, через сайт университета или при помощи почты.

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что все указанные нововведения сделают процесс поступления еще более комфортным для абитуриентов, закрепят их права, а также значительно структурируют работу самих университетов. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Ранее ИА Регнум передавало, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо в Минобрнауки с предложением считать наличие ребёнка индивидуальным достижением абитуриенток при поступлении в высшие учебные заведения, что даст им дополнительные баллы в конкурсном отборе.