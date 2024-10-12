Варшава, 12 октября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Оппозиционные правые партии Польши «Право и справедливость» и «Суверенная Польша» 12 октября объявили об объединении и подписали «идейную декларацию» из десяти пунктов.

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Оппозиционеры намерены разработать проект новой конституции страны, а также бороться против запланированных изменений в тексте Договора о создании Евросоюза, рассказал журналистам пресс-секретарь «Права и справедливости» Рафал Бохенек.

«В первом пункте декларации обе партии обязуются работать над созданием новой конституции, которая восстановит государственный порядок в Польше», — заявил он.

Если анонсированные изменения в тексте Договора о создании Евросоюза будут утверждены, оппозиция Польши организует референдум и будет бороться против реализации документа в его новом виде на территории Польши, подчеркнул Бохенек.

Как передавало ИА Регнум, на парламентских выборах в Польше в октябре 2023 года победили ранее находившиеся в оппозиции партии «Гражданская платформа», «Новые левые» и коалиция «Третий путь».

После смены власти в Польше сотрудники национального Агентства внутренней безопасности провели серию обысков у чиновников и депутатов сейма, связанных с бывшей правящей партией «Право и справедливость». Несколько человек были задержаны. Их подозревают в причастности к финансовым злоупотреблениям.