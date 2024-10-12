Москва, 12 октября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Украинский «дрон-дракон» с термитным зарядом не найдёт широкого применения, поскольку он большой и заметный издалека, заявил ИА Регнум 12 октября военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне проведения спецоперации беспилотники, которые способны выпускать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 градусов по Цельсию. Украинские бойцы называют такие БПЛА «дроны-драконы», уточнили авторы статьи. В усовершенствованном варианте беспилотника используются термитные заряды.

По его мнению, подобные дроны используются скорее не для выполнения боевых задач, а для психологического устрашения.

«Он должен подлететь на близкое расстояние, на 50−100 метров, ни больше ни меньше. Но с такого расстояния он очень уязвим, потому что сейчас уже дронам не позволяют просто так летать. Его, конечно, будут обстреливать, соответственно, он легко будет уничтожен», — заявил эксперт.

Никулин напомнил, что термитный заряд — старое «изобретение», которое использовалось во время Второй мировой войны. Сейчас принцип точно такой же: алюминий с оксидом железа взаимодействуют, выделяется большая температура, процесс называется алюмотермия.

«Алюмотермия происходит с большим количеством выделения тепла — температура может быть даже до 2500 градусов по Цельсию. То есть выделяется большое количество энергии и горит с высокой интенсивностью. Этот огонь нельзя потушить водой, надо засыпать. На этой основе изготавливались немецкие термитные бомбы, которые наши девушки в Москве, в Ленинграде, гасили с помощью песка», — объяснил Никулин.

Собеседник рассказал, что подобное оружие запрещено использовать конвенцией ООН в гражданских районах, иначе это уже подпадает под Женевскую конвенцию и будет считаться военным преступлением.

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал термитные дроны самодельным оружием, предположив, что вес капсулы с термитным зарядом вряд ли превышает 500 граммов.

«А у нас летит чемодан, образно говоря, когда мы применяем свою огнемётную систему. Вот тогда это эффективно. У нас огнемётные системы с такой температурой, 2500 градусов Цельсия, есть — «Солнцепёк» и «Тосочка» (ТОС-2) — это более совершенные огнемётные системы. Насколько известно, подобных, как у нас, систем огнемётных нет ни у кого. Это то, за чем охотятся сейчас боевики-неонацисты», — сказал Дандыкин.

В сентябре телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали применять беспилотные летательные аппараты, оснащённые термитной смесью. Один из источников этого канала указал, что подобные беспилотники в силу ограниченных возможностей Украины, вероятно, навсегда останутся нишевым оружием.

Ранее российские специалисты разработали технологию «скользящая помеха», под действием которой беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) теряют связь с оператором.