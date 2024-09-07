Москва, 7 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Российские специалисты разработали технологию «скользящая помеха», под действием которой беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) теряют с оператором. Об этом 7 сентября ТАСС сообщил официальный представитель компании «Ступор».

Иван Шилов ИА Регнум

«Решили использовать так называемую «скользящую помеху», которая позволяет создавать эшелонную защиту. Дрон теряет контроль с оператором и начинается постоянное переподключение к сети. Аппарат не понимает, что происходит, и впадает в режим самоспасения, возвращается к оператору», — рассказал собеседник агентства на Всероссийском слёте операторов боевых БПЛА «Дронница-2024».

Данная технология апробируется на запорожском направлении специальной военной операции. Там очень активная линия фронта и много FPV-дронов противника.

Как пояснили в компании, ВСУ постоянно меняют радиочастоты, поэтому системы, которые были разработаны месяц назад, быстро теряют эффективность. Для противодействия украинским беспилотникам необходимо использовать целевую помеху и знать частоту, что не всегда получается.

«Дронница-2024» проходит в Великом Новгороде с 6 по 8 сентября. Мероприятие организовано Координационным центром помощи Новороссии (КЦПН).

Как сообщало ИА Регнум, в июне концерн «Калашников» отправил автомобиль УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитами, в зону СВО. Как пояснили в пресс-службе компании, противодроновые защитные сетки стали уже стандартным решением, а вот противоосколочная защита на УАЗе является новинкой. Концерну удалось создать достаточно легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью, которая без труда устанавливается на внешнюю обшивку, капот и двери автомобиля.

«Ростех» сообщил о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе «Депеша». Также российские специалисты разработали многофункциональный роботизированный комплекс «Багги». Оба предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений типа «зубы дракона».