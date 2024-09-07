Вашингтон, 7 сентября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Украинские военные начали применять беспилотные летательные аппараты, оснащённые термитной смесью. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Раскалённая смесь алюминиевого порошка и оксида железа, называемая термитной смесью, горит при температуре до 2200 градусов Цельсия», — говорится в материале.

Отмечается, что термитная смесь способна прожигать как объекты из дерева, так и металлические конструкции. Благодаря форме её применения беспилотники с термитной семью получили название «драконьи дроны».

Как указал один из источников CNN, подобные беспилотники в силу ограниченных возможностей Украины, вероятно, навсегда останутся нишевым оружием.

Термитную смесь впервые открыли в Германии в конце XIX века. Изначально она применялась для сварки железнодорожных путей. Однако впоследствии немцы применяли вооружение с этой технологией в Первой и Второй мировых войнах.

При этом отмечается, что применение термитной смеси может привести к последствиям для объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения. В Управлении Организации Объединённых Наций по вопросам разоружения подчёркивали, что зажигательное оружие также несёт в себе опасность для окружающей среды.

Украинские войска также применяют кассетные боеприпасы, в отношении которых действует соответствующая конвенция ООН, запрещающая их применение. Как указал в беседе с ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев, применение подобного вооружения сопряжено непосредственно с угрозой для мирного населения. Кроме того, кассетные боеприпасы, представляющие собой снаряды, взрывающиеся над зоной поражения и выбрасывающие так называемые суббоеприпасы, делают местность непригодной для жизни и для ведения хозяйства по меньшей мере до тех пор, пока эту территорию не разминируют.