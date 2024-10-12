Ставрополь, 12 октября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В Шпаковском округе Ставропольского края начали создавать колоннаду памяти Героев России, погибших в зоне проведения СВО, сообщил глава муниципального округа Игорь Серов.

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«Принял участие в церемонии закладки камня в колоннаде памяти Героев России, погибших в зоне проведения СВО. Этот объект на территории округа — дань уважения и памяти перед подвигом наших ребят, вставших на защиту Родины», — сказал он.

Серов уточнил, что колонны будут установлены в два ряда с шестью арочными перекрытиями с двух сторон, а внутри колоннады разместят более десятка бюстов героев.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября в Музее современной истории России открыли интерактивную художественную выставку «По окопам переднего края», на которой представлено более 70 портретов участников специальной военной операции.

17 сентября в филиале Государственного исторического музея в Туле открылась выставка «Донбасс». Экспозицию создавали Государственный исторический музей и Музей современной истории. Она включает уникальные предметы и документы из собраний учреждений культуры и архивов, связанные с историей Донбасса, в том числе со специальной военной операцией.