Горловка, ДНР, 12 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 октября сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА Регнум БПЛА

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ. 15:00 — населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, с 15:20 по 15:30 противник нанёс удары по Горловке и Донецку восемью снарядами кассетного типа натовского калибра 155 мм, добавили в представительстве.

Также удары по Горловке зафиксировали в 13:40 и 14:10. Петровский район Донецка за это время ещё трижды подвергался обстрелу. По району украинские военные выпустили шесть снарядов.

Как передавало ИА Регнум, над Донецком вечером 10 октября сбили ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ. Одна из частей ракеты упала во дворе дома в Киевском районе города после работы системы ПВО. Обошлось без повреждений и пострадавших.

5 октября украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали здание администрации Горловки. В результате частично выбито остекление, повреждены решётки на окнах.