Москва, 12 октября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Следственный комитет России попросил передать уголовное дело по факту ДТП под Астраханью, в котором погибли и пострадали люди, в региональный главк. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба ведомства.

Пресс-служба УМВД РФ по Астраханской области

СК намерен расследовать дело «в связи с общественным резонансом, а также наступившими последствиями ДТП», говорится в сообщении.

Ранее МВД России возбудило дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову ходатайствовать о передаче дела перед надзорными органами, а также доложить о первоначально установленных обстоятельствах, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября на въезде в Астрахань вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. МЧС первоначально информировало о троих погибших и семи пострадавших, позже сообщалось, что общее число пострадавших увеличилось до 17 человек.

По предварительным данным, водитель бетономешалки МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛИАЗ. В результате погибли оба водителя — мужчины 1997 и 1980 года рождения, а также один из пассажиров, отмечали в МВД.