Астрахань, 11 октября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом и бетономешалкой в Астраханской области выросло до 17 человек, проинформировала пресс-служба МЧС.

Пресс-служба УМВД РФ по Астраханской области/ТАСС

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

«Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17 человек. На месте работает 16 специалистов МЧС России и 4 единицы техники», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло на трассе Волгоград — Астрахань. Пресс-служба МЧС ранее сообщала, что в результате происшествия погибли три человека.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проинформировала пресс-служба прокуратуры Астраханской области. Обстоятельства происшествия уточняются, сказано в сообщении.

«По предварительным данным установлено, что 11 октября примерно в 16 часов 40 минут на 449 км + 900 м на автодороге Астрахань-Волгоград водитель-мужчина 1997 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ЛИАЗ под управлением водителя 1980 года рождения», — сообщило в свою очередь управление МВД по региону.

В результате происшествия погибли оба водителя, а также один из пассажиров, сказано также в сообщении.