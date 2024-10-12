Анкара, 12 октября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции впервые в своей истории могут начать использовать неамериканские истребители, если Германия одобрит сделку о поставке истребителей Eurofighter, сообщила турецкая газета Milliyet.

David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Германия утвердила документ, который может означать предварительное одобрение на продажу 40 самолётов Eurofighter. После этого одобрения делегация стран консорциума начала на этой неделе технические переговоры в Анкаре. На этих встречах обсуждались этапы процесса, обучение пилотов, способы реализации программ технического обслуживания и многие другие технические вопросы», — отмечено в публикации.

Уточняется, что системы немецкого истребителя схожи с американскими, поэтому пилотам ВВС Турции будет не так сложно освоить новые машины. Также подчёркивается, что Турция не намерена отказываться от проекта по разработке национального боевого самолета V поколения KAAN, однако темпы внутреннего производства пока не такие высокие (около 24 самолётов в год), поэтому на данный момент всё ещё необходима закупка импортных самолётов для обеспечения национальной воздушной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что санкции США подрывают доверие Анкары к Вашингтону. Несмотря на то что Турция и США находятся в одном военном блоке, на турецкий оборонный комплекс наложены американские санкции, а также Турцию исключили из программы поставок новейших истребителей F-35.

Санкции были наложены на руководителей турецкого оборонно-промышленного комплекса после того, как в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, однако Эрдоган не выполнил эти требования. Помимо санкций, американская сторона исключила Турцию из программы поставок новейшего истребителя F-35, несмотря на то, что эти страны обе являются участниками Североатлантического альянса.