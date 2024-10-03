Днепропетровск, Украина, 3 октября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Одно из промышленных предприятий в Днепропетровской области получило повреждения. Об этом 3 октября сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Evgen Kotenko/Global Look Press

«Повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Лысака, на этом предприятии также вспыхнул пожар, который смогли взять под контроль пожарные. При этом он не уточнил, на каком именно предприятии это произошло.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 октября украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. На тот момент в Киевской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе и повреждении из-за этого линий электропередачи. В это время на территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.