Казань, 28 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Аэропорты в Казани и Нижнекамске возобновили работу, сообщил 28 августа пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ТАСС/Егор Алеев

«В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — говорится в сообщении.

Ограничения на приём и отправку рейсов вводились для обеспечения безопасности полётов воздушных судов, напомнил представитель ведомства. Он уточнил, что на запасные аэродромы ушли десять самолётов, восемь из которых летели в Казань, два — в Нижнекамск.

Как сообщало ИА Регнум, международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая приостановил работу в 7:00 мск, международный аэропорт Бегишево имени Николая Лемаева — с 9:00. Прибывающие рейсы перенаправили на запасные аэродромы.

Казанский аэропорт несколько раз приостанавливал работу за последние месяцы. В частности, небо над городом закрывали 27 июля, 3 и 10 июня, 23 мая.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Восемь дронов уничтожили в небе над Воронежской областью, четыре — над Ростовской.