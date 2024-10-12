Москва, 12 октября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Неуплата коммунальных услуг влечёт к начислению пени, начиная с 31-го дня просрочки, с 91-го — размер ежедневного штрафа увеличится значительно. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Иван Шилов ИА Регнум ЖКУ

В беседе с «РИА Новости» он напомнил о части 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, согласно которой пени начисляются с 31-го дня просрочки платежа. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки. При непогашенном долге в течение 90 дней, ставка увеличивается с 91-го дня до 1/130 от ключевой ставки ЦБ РФ.

На сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19% годовых, с учётом этого ежедневный штраф может достигать значительных сумм, предупредил Бондарь.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы предложили новый способ взыскания задолженности за коммунальные услуги с населения. Для этого планируется использовать исполнительную запись нотариусов. Одной из причин появления у людей долгов за ЖКУ парламентарии назвали низкий уровень платёжной дисциплины. По их словам, некоторые россияне следуют принципу «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Зачастую, отмечали депутаты, россиянам не хватает денег. Авторы законопроекта считают, что исполнительная запись нотариуса может стать одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности.