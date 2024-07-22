Москва, 22 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В России предложили новый способ взыскания задолженности за коммунальные услуги с населения. Для этого планируется использовать исполнительную запись нотариусов. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»). Пахомов уточнил, что документ в Госдуму внесут 22 июля, сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пояснительной записке отмечено, что в первом квартале 2023 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 млрд рублей. При этом в 2022 году суды рассмотрели более 10,3 млн дела о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Одной из причин появления у людей долгов за ЖКУ парламентарии назвали низкий уровень платёжной дисциплины. По их словам, некоторые россияне следуют принципу «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Зачастую, отмечают депутаты, россиянам не хватает денег.

Проект предполагает взыскание долгов без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса. До её совершения должника должны уведомить о поступившем требовании взыскателя, предоставив ему срок для реагирования. Нотариус сможет совершить исполнительную надпись, если должник является собственником или пользователем квартиры, в которой возникла задолженность. Также он может предоставить подтверждение исполнения нарушенного обязательства.

Сергей Пахомов пояснил, что взыскание долгов за ЖКУ стало затруднительным после вступления в силу закона, защищающего персональные данные граждан в ЕГРН.

«С учётом действующих норм фактически взыскание через приказное судопроизводство будет прекращено, поскольку достоверные сведения о собственнике получить будет невозможно», — уверен парламентарий.

Авторы законопроекта считают, что исполнительная надпись нотариуса может стать одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства России Михаил Мишустин 30 апреля подписал распоряжение, согласно которому ветераны боевых действий, многодетные семьи и ряд других категорий граждан с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за их задержку без банковских комиссий.

В июле стало известно, что галерист Марат Гельман (физическое лицо, признанное в России иноагентом), уехавший из России в 2014 году, задолжал за коммунальные услуги более 320 тысяч рублей.

В конце июня певицу Земфиру Рамазанову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обязали выплатить задолженность по оплате коммунальных услуг. Такое решение вынес мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы. В суде сумму не уточнили, однако, по данным СМИ, речь идёт примерно о 200 тысячах рублей.