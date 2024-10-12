Вашингтон, 12 октября, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Экономике Украины грозит крах в случае потери контроля над Покровском в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление исполнительного директора GMK Center украинской промышленной консалтинговой компании Станислава Зинченко приводит американский журнал Foreign Policy (FP).

ИА Регнум Продвижение армии РФ, Покровск

«Российское наступление в Донецке грозит окончательно разрушить город Покровск, а это несёт как военные, так и экономические риски для Украины, которая и так готовится к самой сложной зиме войны», — отметил Зинченко.

По его словам, падение города может серьёзно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия. Покровск является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны, без этих заводов экономика Украины «попросту умрёт».

Эксперт добавил, что без дешёвого местного угля украинским производителям придётся обратиться к импорту стали, следовательно вырастут затраты, а это ещё сильнее усложнит конкуренцию на мировом рынке.

Как сообщало ИА Регнум, Украина может лишиться половины производства стали из-за дефицита угля, если потеряет Покровск в ДНР, заявил президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков. В течение двух лет в стране плавили до 6,5 млн тонн стали, в случае потери Покровска это будет 2-3 млн тонн, уточнил он.

Украинские военнослужащие признают фактическую потерю Покровска из-за разрушения критической инфраструктуры, написала 2 октября американская газета The Washington Post. Издание приводит словам бойцов ВСУ, утверждающих, что в городе серьёзно пострадали мосты и железные дороги. Такое развитие событий вынуждает их выбирать более длинные и опасные маршруты через данный район, что фактически означает потерю города.