Вашингтон, 12 октября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Исполнительный директор GMK Center украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко высказал мнение о том, что потеря ВСУ контроля над Покровском в Донецкой Народной Республике может привести к краху экономики Украины. Его цитирует американский журнал Foreign Policy (FP).

ИА Регнум Украина, налоги

«Потеря контроля над Покровском может серьёзно повлиять на способность Украины поддерживать военные действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», — пояснил Зинченко.

По его мнению, без сталелитейных заводов экономика страны «просто умрёт».

В статье подчёркивается, что экономическое значение Покровска определяется его вкладом в поставках угля для металлургической отрасли, в частности производства чугуна. Сталелитейная промышленность играет ключевую роль в формировании налоговых поступлений и экспорта Украины.

Как сообщало ИА Регнум, мукомольные заводы Украины столкнулись с острым дефицитом пшеницы, запасов которой на многих предприятиях страны осталось меньше, чем на месяц. Об этом заявил директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский украинскому сайту по агробизнесу Latifundist.com.

В июле западные СМИ написали, что Украина находится на грани банкротства и выживает только за счёт постоянного вливания в экономику западных средств. ВВП государства сейчас на четверть меньше показателей начала 2022 года, размер долга по состоянию на июнь достиг 94% валового внутреннего продукта, а плачевное состояние инфраструктуры страны лишь усугубляет ситуацию.