На мукомольных заводах Украины пшеницы хватит меньше, чем на месяц
Киев, 20 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Мукомольные заводы Украины столкнулись с острым дефицитом пшеницы, запасов которой на многих предприятиях страны осталось меньше, чем на месяц. Об этом сообщил директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский украинскому сайту по агробизнесу Latifundist.com.
«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия гоняются за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, перерабатывающие сотню тонн в сутки, гоняются за объемами в 20–30 т», — заявил Рыбчинский в четверг, 19 сентября.
Он также подчеркнул, что существует постановление правительства Украины о том, что все мукомольные предприятия должны иметь двухмесячный запас пшеницы на складах.
Как сообщало ИА Регнум, в июле западные СМИ написали, что Украина находится на грани банкротства и выживает только за счёт постоянного вливания в экономику западных средств. ВВП государства сейчас на четверть меньше показателей начала 2022 года, размер долга по состоянию на июнь достиг 94% валового внутреннего продукта, а плачевное состояние инфраструктуры страны лишь усугубляет ситуацию.
В июне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Газета The Washington Post 7 июня заявила об ухудшении ситуации с отключением электроэнергии в Киеве. В статье отмечалось, что, несмотря на значительную выработку электроэнергии с помощью АЭС, без дополнительных мощностей энергосистема Украины сталкивается с дисбалансом и дефицитом.