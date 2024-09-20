Киев, 20 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Мукомольные заводы Украины столкнулись с острым дефицитом пшеницы, запасов которой на многих предприятиях страны осталось меньше, чем на месяц. Об этом сообщил директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский украинскому сайту по агробизнесу Latifundist.com.

Сергей Бобылев/ТАСС

«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия гоняются за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, перерабатывающие сотню тонн в сутки, гоняются за объемами в 20–30 т», — заявил Рыбчинский в четверг, 19 сентября.

Он также подчеркнул, что существует постановление правительства Украины о том, что все мукомольные предприятия должны иметь двухмесячный запас пшеницы на складах.

Как сообщало ИА Регнум, в июле западные СМИ написали, что Украина находится на грани банкротства и выживает только за счёт постоянного вливания в экономику западных средств. ВВП государства сейчас на четверть меньше показателей начала 2022 года, размер долга по состоянию на июнь достиг 94% валового внутреннего продукта, а плачевное состояние инфраструктуры страны лишь усугубляет ситуацию.

В июне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

Газета The Washington Post 7 июня заявила об ухудшении ситуации с отключением электроэнергии в Киеве. В статье отмечалось, что, несмотря на значительную выработку электроэнергии с помощью АЭС, без дополнительных мощностей энергосистема Украины сталкивается с дисбалансом и дефицитом.