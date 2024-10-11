Москва, 12 октября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. В России снизили требование по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортёров. Соответствующее постановление 11 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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«В подпункте «б» пункта 1 постановления Правительства [РФ] от 12 октября 2023 г. № 1681 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771»… цифры «50» заменить цифрами «25», — указали в документе.

Ранее экспортёры были обязаны зачислять на свои отечественные счета не менее 40% полученной валютной выручки в течение 60 дней с момента её поступления. Затем из зачисленной суммы от них требовалось продавать 90% на внутреннем валютном рынке за две недели. Изменения снизили часть от общей продаваемой суммы выручки с 50% до 25%.

Изначально порог репатриации составлял 80%. Правительство затем разрешило зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, с середины июля 2024 года — не менее 40%.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие документа компании обязали предоставлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

27 апреля 2024 года правительство продлило эти требования. Тогда в кабмине напомнили, что это касается конкретного перечня экспортёров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.